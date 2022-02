Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Advanced Micro Devices habe am Donnerstag mitgeteilt, dass nun alle erforderlichen Behörden der Übernahme von Xilinx (ISIN: US9839191015, WKN: 880135) zugestimmt hätten. Alle Voraussetzungen für den Abschluss des Deals würden damit vorliegen - und bereits am kommenden Montag könnte die Transaktion finalisiert werden, habe es in einer Pressemitteilung geheißen.Bereits Ende Januar habe AMD bekannt gegeben, dass die chinesischen Wettbewerbsbehörden unter gewissen Voraussetzungen dem Deal zugestimmt hätten. Insbesondere die fehlende Genehmigung aus China habe den Anlegern zuvor Sorgen gemacht und den Spread zwischen dem Angebot von 1,7234 AMD-Aktien für jede Xilinx-Aktie und dem an der Börse gehandelten Verhältnis der beiden Aktien zueinander verbreitert.DER AKTIONÄR habe hier Chancen gewittert und seinen Lesern einen Fusionsarbitrage-Trade empfohlen. Der Trade sei aufgegangen und die Xilinx-Aktie habe sich seit Ende Januar deutlich dem Angebotsverhältnis angenähert. Zuletzt auf einen Wert von 1,7216.Künftig werde damit nur noch die Frage entscheidend sein, ob die AMD-Aktie einen Kauf wert sei. Das Chip-Papier sei im Januar nach einer Schwächephase ausgestoppt worden - doch das Sentiment habe sich seither wieder verbessert.DER AKTIONÄR sehe unverändert Chancen bei der AMD-Aktie und warte auf eine günstige Einstiegsmöglichkeit.Die Advanced Micro Devices-Aktie gehört auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link