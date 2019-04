Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

23,59 EUR +3,92% (01.04.2019, 20:33)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

26,305 USD +3,08% (01.04.2019, 20:57)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die AMD-Aktie erhalte heute einen neuen Kursschub. Ein positiver Medienbericht zu Server-Marktanteilen und eine Kaufbestätigung von Jefferies würden die Aktie antreiben. Diese Kursrally könnte durchaus noch Luft haben.Der US-Konzern könne immer mehr Kunden von seinen Prozessoren überzeugen. Die Aussicht auf eine Veröffentlichung von Server-Prozessoren mit einer Strukturbreite von 7 Nanometern könnte die Nachfrage weiter steigen lassen. Laut Schätzungen habe AMDs Server-Marktanteil im abgelaufenen vierten Quartal 2018 rund 3,2% erreicht.Die AMD-Aktie folge den Zugewinnen am Chip-Markt. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und bei der langfristigen Wachstums-Story dabei bleiben. "Der Aktionär" setze das Kursziel auf 28 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:23,35 EUR +3,04% (01.04.2019, 17:35)