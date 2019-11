Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,445 EUR +2,56% (05.11.2019, 18:20)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,245 EUR +3,63% (05.11.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

36,90 USD +1,68% (05.11.2019, 18:14)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die AMD-Aktie scheine derzeit nichts stoppen zu können. Nach fantastischen Quartalszahlen stürme die Aktie nur so davon und klettere von einem Jahreshoch zum nächsten. Wie weit könne die Rally jetzt noch gehen?AMD-CEO, Lisa Su, sei es tatsächlich gelungen, den angeschlagenen Chip-Entwickler zurück in die Erfolgsspur zu führen. Mehr als 1.400 Prozent betrage das Kursplus seit ihrem Antritt als AMD-Chefin am 8. Oktober 2014. Fast schon erinnere die Rally an die heißen Tage des "Neuen Marktes" als die Kurse sämtlicher Chip-Hersteller förmlich explodiert hätten.Mit der dritten Generation von AMD's hauseigenen Desktop-Prozessoren sei es Su gelungen, Intel auf die Pelle zu rücken. Aber auch auf dem hartumkämpften Server-Markt schaffe es das Unternehmen, sich zunehmend Marktanteile zu sichern. Zudem habe AMD zuletzt eine beeindruckende Bruttomarge von 43 Prozent aufgewiesen.Charttechnisch liege die nächste Widerstandszone im Bereich von 40,33 Dollar aus dem Jahr 2006. Sollte diese überwunden werden, so würde schon bald das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 ins Visier der Anleger rücken.Nachdem die Aktie Anfang November mustergültig über das alte Jahreshoch ausgebrochen sei, halte das positive Momentum weiter an. Anleger sollten Gewinne weiterlaufen lassen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link