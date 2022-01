Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Während die Übernahme von Arm durch NVIDIA aktuell zu scheitern drohe, habe der Konkurrenten AMD am Donnerstag einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Denn die chinesische Wettbewerbsbehörde (SAMR) habe nun ihre Zustimmung zum 35 Mrd. USD schweren Deal erteilt - wenn auch unter einigen Bedingungen.In einem 8-K-Filing habe Xilinx mitgeteilt, dass die SAMR ihre Zustimmung unter gewissen Voraussetzungen erteilt habe. Auf der Seite der chinesischen Wettbewerbsbehörde seien die fünf Bedingungen aufgelistet:Erstens dürften CPU-Verkäufe nicht an FPGA-Verkäufe gekoppelt werden. Zweitens müsse die Software und Hardware in China nach den Grundsätzen der Fairness, Angemessenheit und Nichtdiskriminierung verkauft werden. Drittens solle die Programmierbarkeit und Flexibilität der FPGAs auch weiterhin auf Arm-Prozessoren unterstützt werden. Viertens dürfe AMD bei den Funktionen und Interoperabilität der Chips keine Konkurrenten diskriminieren. Informationen bezüglich Prozessoren und FPGAs müssten geschützt werden und sollten nur auf von AMD-Mitarbeitern verwendeten Systemen gespeichert werden.Die Xilinx-Aktie habe auf die Zustimmung mit einem kräftigen Plus von rund 7% reagiert. Allerdings seien die Gewinne im Verlauf des Donnerstagshandels komplett wieder abverkauft worden, da die AMD-Aktie in Reaktion auf die schwache Intel-Prognose über 7% nachgegeben habe. Anlegern empfehle "Der Aktionär" im aktuellen Umfeld von beiden Aktien Abstand zu halten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: