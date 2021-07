Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,67 EUR +1,20% (09.07.2021, 17:38)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,28 EUR +1,37% (09.07.2021, 17:23)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

90,515 USD +0,86% (09.07.2021, 17:24)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Was für eine Rally! Um annähernd 30% sei die AMD-Aktie binnen weniger Monate in die Höhe geschossen. Die 5% Verlust der vergangenen Handelstage würden sich dagegen wie Peanuts ausnehmen und zudem eine attraktive Einstiegschance bieten, würden die Analysten von Goldman Sachs schreiben.Ausverkaufte Grafikkarten und der Krypto-Mining-Boom hätten die AMD-Aktie in den letzten Monaten in die Höhe gerissen. Das Mining-Verbot in China habe indes für Panik an der Börse gesorgt und nicht nur die Preise für Grafikkarten seien rasant gefallen, auch der Kurs von AMD sei in die Knie gegangen.Goldman Sachs sehe die jüngste Entwicklung dennoch nicht als Beginn einer generellen Trendwende. Die Kernaussage der US-Investmentbank: Bitcoin-Mining werde es weitergeben, nur verschiebe es sich in andere Regionen (mit niedrigeren Energiekosten für die Miner). Dementsprechend unbeeindruckt rechnen würden die Analysten für AMD mit weiter steigenden Gewinnen. Das Kursziel für die Aktie betrage 111 USD.Zwar scheint der rasante Aufwärtstrend bei AMD vorerst gestoppt, größere Kursverluste seien allerdings nicht zu befürchten. "Der Aktionär" halte an seinem Kursziel für die AMD-Aktie von 82 Euro (ca. 97 USD) fest, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: