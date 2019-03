Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

23,15 EUR +0,65% (20.03.2091, 14:49)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

26,30 USD +1,17% (20.03.20198, 14:53)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & CO bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Ankündigungen von Google wonach die neue Cloud-basierte Gaming-Plattform Stadia mit einer GPU von Advanced Micro Devices Inc. ausgestattet sein solle wird nach Ansicht der Analysten von Jefferies & Co eine Mitteilung folgen, dass Google auch die EPYC Server-Mikroprozessoren von AMD nutzen werde.Die Anwesenheit des CEO's von AMD deute auf eine enge Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen hin. Der Markt dürfte im Durchschnitt davon ausgehen, dass AMD auf Sicht der nächsten 12 bis 24 Monaten einen Anteil am Servermarkt von 10% haben werde. Analyst Mark Lipacis hält diese Einschätzung für konservativ.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 30,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:23,13 EUR +5,96% (20.03.2019, 14:38)