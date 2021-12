XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

136,38 EUR +1,49% (28.12.2021, 09:52)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

154,36 USD +5,62% (27.12.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.12.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Advanced Micro Devices-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Bewegung habe die Aktie am 30. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 164,46 USD geführt. Anschließend habe der Wert auf ein Tief bei 130,60 USD gesetzt. Zuletzt habe er eine inverse SKS, also eine Bodenformation, ausgebildet. Diese Formation habe der Wert gestern mit dem Ausbruch über die Nackenlinie vollendet. Dabei habe die Aktie eine lange weiße Kerze ausgebildet.AusblickMit diesem Ausbruch habe sich ein neues Kaufsignal ergeben. Das rechnerische Ziel aus der SKS liege bei 168,22 USD. Dort liege auch ein noch offenes mittelfristiges Projektionsziel. Sollte die Aktie allerdings unter 147,04 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 138,80 USD und 130,60 USD kommen. (Analyse vom 28.12.2021)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:137,04 EUR +0,54% (28.12.2021, 10:09)