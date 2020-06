Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

48,675 EUR +1,27% (02.06.2020, 12:49)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

53,63 USD -0,32% (01.06.2020, 22:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.In einem ersten Schritt spende AMD Supercomputer an drei US-Universitäten: Die New York University (NYU), das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die Rice University bekommen Hochleistungsrechenzentren für ihre Covid-19-Forschungsprogramme. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Penguin Computing habe AMD auch ein Rechenzentrum zur Corona-Forschung für Wissenschaftler auf der ganzen Welt eingerichtet.Letztes Jahr habe AMD mit seiner Nano-Technologie Intel bis mindestens Ende 2021 überholt. Im Data-Center-Business könne der Krisenprofiteuer das nun ausnutzen und poliere gleichzeitig sein Image weiter auf. Denn mit den Supercomputern sollten die Unis auch für zukünftige Seuchen gewappnet sein. Trotzdem fäalle die AMD-Aktie nach ihren Höchstständen in der zweiten Aprilhälfte und teste die als Unterstützung dienende 50-Tage-Linie. Anleger könnten die niedrigen Kurse zum Einstieg nutzen. Alle anderen sollten die Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:48,605 EUR +3,48% (02.06.2020, 12:01)