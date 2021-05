Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

65,73 EUR +0,08% (31.05.2021, 13:39)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

65,77 EUR -0,18% (31.05.2021, 13:17)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

80,08 USD +2,12% (28.05.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Konzern überzeuge im Servergeschäft bereits jetzt mit deutlich stärkeren Wachstumsraten als sein Konkurrent Intel. Der Marktanteil bleibe jedoch klein und das Wachstum des Data-Center-Marktes sei im ersten Halbjahr schwächer als erwartet. Mit Milan könnte sich das allerdings ändern.Die AMD-Chips mit dem Codenamen Milan seien die dritte Generation der Zen-Server-CPUs. Das Zen-3-Portfolio biete dabei nicht nur eine breitere Modellpalette, sondern auch deutlich mehr Leistung als die Vorgänger. AMD wolle mit 19% mehr Instruktionen pro Zyklus aber auch den Aufpreis von 13% rechtfertigen.Insbesondere mit dem Epyc 7453 sorge AMD am Markt für eine Kampfansage. Mit 28 Kernen für 1.570 Euro sei der Chip etwa halb so teuer wie vergleichbare 28-Kerner von Intel. Zahlreiche Analysten würden daher davon ausgehen, dass AMD in den nächsten Jahren dank der neuen Server-Chip-Generation weitere Marktanteile von Intel abluchsen könne. "Aktuell ist AMDs Server-Marktanteil noch sehr klein und spiegelt noch nicht die Design Wins und das Interesse der Kunden an den neuen Produkten wider", schreibe ein Analyst von Benchmark in einer Studie vom vergangenen Freitag. Erst künftige Finanzergebnisse dürften unwiderlegbare Beweise für den Erfolg von AMD liefern, so der Experte.Die AMD-Aktie verharre in Lauerstellung. Die horizontale Unterstützung bei 74 USD sei nur kurz unterschritten worden und die Benchmark-Studie habe am Freitag bereits einen ersten Impuls geliefert. Noch bleibe der Abwärtstrend jedoch intakt, die Frage sei nur wie lange. "Der Aktionär" sei überzeugt, dass weitere positive Nachrichten und Ergebnisse bezüglich der Server-Sparte die AMD-Aktie in den nächsten Monaten antreiben könnten. Anleger sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: