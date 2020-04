Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe am Monatg mit einem zwischenzeitlichen Kurs von 58,63 USD fast ein neues Allzeithoch markiert. Den bisher höchsten Stand von 59,27 USD habe die AMD-Aktie am 19. Februar dieses Jahrs erreicht. Dieser Höhenflug in Vorkrisenregionen gehe zu Lasten des größten Grafikkarten-Konkurrenten NVIDIA und Intel.Neben dem technischen Vorsprung punkte AMD mit lukrativen Aufträgen (u.a. für Microsofts Business-Cloud Azure) und einer trotz Coronavirus-Krise intakten Liefer- und Produktionskette. So sollten bereits im Juni neue Chips und Motherboards auf den Markt kommen. Selbst die gestiegene Nachfrage im Gaming könne der Konzern bedienen und habe jüngst eine verbesserte Version seines günstigen Gaming-Prozessors Ryzen-3-1200-Chips in den Handel gebracht.Es laufe trotz Coronavirus-Krise operativ rund für AMD. Auch charttechnisch sehe es sehr gut aus: Die AMD-Aktie stehe kurz vor einem starken Kaufsignal, wenn das bisherige Hoch überschritten werde. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Alle anderen könnten einsteigen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:48,43 EUR -9,53% (21.04.2020, 17:35)