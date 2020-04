Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

53,96 EUR +1,37% (17.04.2020, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

53,97 EUR +2,78% (17.04.2020, 13:48)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

56,95 USD +3,56% (17.04.2020, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Halbleiterspezialist komme solide durch die Coronavirus-Krise und die Aktie habe im ersten Quartal den technologielastigen NASDAQ klar geschlagen. Die Analysten hätten im März jedoch ihre Erwartungen an Umsatz und Gewinn etwas nach unten korrigiert. Das könne aber vorerst egal sein, denn der Kurs steige seit Tagen weiter. AMD habe nämlich mehrere Asse im Ärmel.Über die ganze Krise hinweg habe AMD mit neuen prestigeträchtigen Aufträgen und intakten Lieferketten gepunktet. Dadurch sei das Geschäft gelaufen und das werde es auch weiter. Wegen Deals im Cloud-Segment mit Microsoft, der Partnerschaft in der nächsten Konsolengeneration mit Semi-Custom-Chips und dem steigenden Einsatz der AMD-Prozessoren bei Laptops sei das zukünftige Wachstum gesichert.Während AMD den Markt in den letzten Monaten mit neuen Chips habe beliefern können, habe Intel im März Lieferprobleme gehabt. Dazu habe der Chipprimus seine 2019 angefangenen Aktienrückkäufe gestoppt, um Liquidität für die Krisenfolgen zu binden. AMDs Hauptkonkurrent bei Grafikchips (GPUs) profitiere von den Lockdowns, habe jedoch zunehmend mit Problemen bei seiner eigenen Cloud-Gaming-Plattform und sinkenden Marktanteilen zu kämpfen. Anfang 2020 habe AMD dem Hauptkonkurrenten über 2% Marktanteil bei GPUs abgerungen und komme nun auf 19%. Dieser Trend setze sich durch die neuen Aufträge fort.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: