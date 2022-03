XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

100,68 EUR -9,04% (31.03.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

110,565 USD -7,26% (31.03.2022, 21:53)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Minus gehöre die AMD-Aktien am Donnerstag zu den schwächsten Titeln im NASDAQ 100, der selbst nur 0,1% nachgebe. Bereits am Mittwoch habe sie in einem schwächelnden Gesamtmarkt rund 3% verloren. Die Kursverluste von heute würden sich aber nicht nur auf ein negatives Sentiment gegenüber Tech-Aktien zurückführen lassen. Vielmehr sei ein entscheidender Grund für die heutigen Kursverluste der AMD-Aktie ein Downgrade der Analysten von Barclays. Sie hätten das Chip-Papier von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 148 auf 115 USD gesenkt. Zwar sei AMD noch immer bestens positioniert, um sowohl auf dem PC- als auch auf dem Server-Markt weitere Anteile hinzugewinnen. Allerdings dürften sich für das Jahr 2023 langsam zyklische Risiken auf den Endmärkten Gaming, PC und FPGA breitmachen, so die Experten."Der Aktionär" meine: Sicherlich sei irgendwann mit einer Normalisierung des Gaming- und PC-Marktes zu rechnen. Aber aktuell bleibe der Markt heiß - dank der aufgeschobenen Grafikkarten- und damit teils einhergehenden CPU-Upgrades der Gamer, der bestehenden Knappheit bei PlayStation und Xbox sowie der momentan starken Firmennachfrage nach Desktop- und Notebook-Rechnern.Ohne konkrete Anzeichen, dass der dieser Boom seinem Ende nahe, sollten Anleger nicht in Panik verfallen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:99,32 EUR -7,09% (25.03.2022, 21:59)