Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Angesichts der zunehmenden Eskalation der Ukraine-Krise bleibe die Stimmung an der Wall Street zwar gedämpft. Die AMD-Aktie könne sich dem schwachen Gesamtmarkt aber entgegenstemmen und lege am Dienstag rund drei Prozent zu. Entscheidende Impulse liefere dabei ein Analyst, die seit langer Zeit bearish für den Halbleiterkonzern gewesen sei.Nach fast zehn Jahren Pause habe Stacy Rasgon von Bernstein die Einstufung für AMD von "Market-Perform" auf "Outperform" angehoben. Einerseits sei die Aktie nach der jüngsten Korrektur so günstig bewertet wie seit fünf Jahren nicht mehr. Andererseits verbessere sich der Produktmix zunehmend und AMD gewinne Marktanteile. Zudem habe der Rivale Intel positive Signale für das Data-Center-Geschäft geliefert.Das Kursziel habe Rasgon auf 150 Dollar bestätigt. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit rund 30 Prozent Potenzial. Noch zu Jahresbeginn habe die AMD-Aktie allerdings in diesem Bereich notiert. Sollte sich die Stimmung am Gesamtmarkt gerade für Tech-Aktien wieder aufhellen, scheine ein schnelles Comeback bis dahin also durchaus realistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: