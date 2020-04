Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

49,68 EUR -3,16% (29.04.2020, 14:00)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

55,51 USD -1,73% (28.04.2020, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Advanced Micro Devices-Aktie sei gestern nach unten gegangen. Die Idee sei hier gewesen, dass das neue Produkt - die neuen Chips - jetzt richtig am Markt einschlagen würden. Das sei jedoch nicht passiert. Für das 1. Quartal habe Advanced Micro Devices gute Zahlen gemeldet. Der Umsatz habe 1,8 Mrd. USD betragen, was einem Plus von 40% entspreche. Der Gewinn sei aber mit 18 Cent nur so hoch gewesen wie erwartet worden sei. Der Ausblick für das 2. Quartal kündige mehr oder weniger Stagnation an.Wenn man sich den Kursverlauf der Advanced Micro Devices-Aktie anschaue, sei festzustellen, dass man vonseiten der Anleger nicht glaube, dass es da noch weiter nach oben gehen könnte. Deshalb sei der Titel gestern nachbörslich unter Druck geraten. Der Anstieg der Advanced Micro Devices-Aktie von knapp 40% in den letzten Wochen scheint somit nicht gerechtfertigt gewesen zu sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:49,50 EUR -4,84% (29.04.2020, 13:44)