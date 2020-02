Anleger bleiben dabei, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

49,725 EUR +0,69% (12.02.2020, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

49,685 EUR +0,65% (12.02.2020, 16:15)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

54,26 USD -0,48% (12.02.2020, 16:02)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Analysten würden weiterhin die herausragende fundamentale Performance von AMD loben - doch trotz aller aktuellen Erfolge drohe der Chip-Hersteller einen wichtigen Zukunftstrend zu verschlafen.Die Analysten der RBC Capital Markets würden ihr Kursziel für die AMD-Aktie um zehn Dollar auf nunmehr 63 Dollar anheben. Der Grund: Ein in Aussicht stehender Anstieg des Marktanteils! Dazu würden auch die Semi-Custom-Deals mit Google, Sony und Microsoft für deren neue Cloud- beziehungsweise Videospieltechnik beitragen.Laut RBC-Analyst Mitch Steves könnte der Anteil von AMD-Grafik- und Prozessor-Chips im PC-Markt weit über 20 Prozent steigen und er sei überzeugt, dass der Halbleiterproduzent im Serverbereich bis 2021 noch mehr Marktanteile gewinnen könne. Diese Aussagen würden die Aktie zeitweise über vier Prozent ins Plus treiben.Hinter dieser Annahme stünden gute Argumente: Die nächste Generation von Sonys Playstation und Microsofts Xbox (beide ab Herbst 2020) sowie Googles Cloud-Gaming-Service Stadia würden mit AMD Grafikprozessoren ausgestattet. Bei ähnlichen Verkaufspreisen und Stückzahlen wie bei den aktuellen Geräten, dürften in den ersten Monaten etwa sechs Millionen Konsolen verkauft werden. Das würde AMD einen Umsatz von 600 Millionen Dollar bescheren.Damit würde das in letzter Zeit schwächelnde "Enterprise, Embedded and Semi-Custom"-Segment (EESC) zu neuer Umsatzstärke finden. Allerdings bleibe dabei ein Zukunftsthema auf der Strecke: Prozessoren zur Verarbeitung von künstlicher Intelligenz.Laut dem "Analytics India Magazine" seien die Hibana-Chips bereits jetzt stärker bei der Verarbeitung von KI als herkömmliche AMD-Chipsätze und in vielen Bereichen gleichauf mit NVIDIA-Chips.AMD berichte am 3. März während des eigenen Financial Analyst Day über aktuelle Margen- und Marktanteilziele.AMD habe einen Lauf, aber der Weg könnte perspektivisch steiniger werden. Neben dem womöglich verpassten Anschluss an das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz seien der vom Intel initiierte Preiskampf im PC-Markt sowie der chinesische Plan, eine eigene Halbleiter-Industrie aufzubauen, aktuelle Herausforderungen.Dennoch habe AMD dank der Semi-Custom-Chips für die neue Konsolen-Generation und der stärkeren Data-Center-Investitionen von großen chinesischen oder amerikanischen Konzernen genug Munition, um die Aktienkurse 2020 vorerst weiter mit fundamentalen Erfolgen anzufeuern.