XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

73,62 EUR +3,91% (28.04.2021, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

85,21 USD -0,23% (27.04.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:
US0079031078

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:
863186

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:
AMD

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:
AMD

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q1-Zahlen von Advanced Micro Devices seien sehr positiv ausgefallen. Bei Umsätzen profitiere man von Rechenzentren, wo man seine Umsätze verdoppelt habe. Mit den Chips für Konsolen punkte AMD ebenfalls. Nach dem Kaufsignal, das die Aktie kürzlich generiert habe, habe man jetzt auch die fundamentale Bestätigung für AMD bekommen. Die Advanced Micro Devices-Aktie ist also einen Einstieg wert, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:73,68 EUR +4,48% (28.04.2021, 11:50)