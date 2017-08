Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,67 EUR +1,45% (01.08.2017, 16:15)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,73 USD +0,88% (01.08.2017, 16:15)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



(01.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors.Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Halbleitersektor senken die Analysten von Wells Fargo Advisors die Sektoreinstufung von "overweight" auf "market weight". Die Aktienkurse von vielen Chip-Aktien würden bereits eine Erholung reflektieren. Seit Juli 2016 sei es bei den globalen Chip-Verkäufen zu Steigerungen gekommen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienkurse.Die positive These habe sich damit weitgehend erledigt. Analyst Davd Wong glaubt, dass das Wachstum ein Plateau erreicht haben könnte.Die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. würden aber weiterhin aus der Masse herausstechen und eine Investmentgelegenheit bieten.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,64 EUR -0,56% (01.08.2017, 16:10)