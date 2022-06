Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) zu kaufen.An der Technologiebörse NASDAQ würden am Donnerstag die grünen Vorzeichen dominieren. Der NASDAQ 100 habe vom Tagestief aus mehr als 400 Zähler zugelegt und mittlerweile ein Plus von 2,2 Prozent zu Buche stehen. Einer der Top-Gewinner an diesem Tag sei die Aktie des Chipkonzerns AMD, die kurz vor einem massiven Kaufsignal stehe.Nachdem die Tech-Aktie im Mai zeitweise bei 79 Dollar gehandelt worden sei, notiere sie mittlerweile bei 108 Dollar. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch 164,46 Dollar bestehe aber immer noch reichlich Luft.Möglicherweise reduziere sich der Abstand zu den Höchstkursen, wenn die Aktie die nächste Widerstandszone überwinden könne. Die resultiere aus dem seit Ende November gültigen Abwärtstrend (108,97 Dollar) und der 100-Tage-Linie bei 108,10 Dollar. Sollten diese Hürden überwunden werden, hätte AMD Platz bis zur 200-Tage-Linie bei 117 Dollar. Fundamental wäre ein Anstieg in diesen Bereich auf jeden Fall gerechtfertigt. Außerdem wäre bei 118,50 Dollar noch ein Gap zu schließen.Thomas Bergmann von "Der Aktionär" rät die Advanced Micro Devices-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: