ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(02.02.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Aktienanalyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse zeigen sich von den jüngsten Mittelzuflüssen bei Advanced Micro Devices Inc. ermutigt. Die Bilanz und die Liquidität hätten sich verbessert.Das Portfolio an geistigem Eigentum sei wertvoll. Eine Monetarisierung im Verlauf der nächsten sechs Monate sei wahrscheinlich.Die positiven Faktoren würden aber durch den Nachteil wettgemacht, dass AMD im Vergleich zu den Wettbewerbern zu wenig investiere. In den kommenden Quartalen könnte das Wachstum der Ausgaben für Forschung & Entwicklung rund halb so hoch sein wie der Umsatzzuwachs. Eine solche Entscheidung wird nach Ansicht von Analyst Jonathan Pitzer zwar langfristig richtig sein, werde aber zu Lasten des operativen Hebels gehen.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,00 EUR +1,71% (02.02.2017, 14:01)