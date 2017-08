Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,97 EUR +1,32% (15.08.2017, 16:57)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,84 USD +0,63% (15.08.2017, 17:12)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(15.08.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity halten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. weiterhin für vorteilhaft. Ein Chat mit dem CTO von AMD, Mark Papermaster, habe wichtige technologische Aspekte im Hinblick auf den langfristigen Produktfahrplan zum Thema gehabt.Analyst Matthew Ramsay ist der Ansicht, dass es in 2017 noch eine Vielzahl positiver Katalysatoren über Ryzen und EPYC hinausgehend gibt. Die neuen Produkte sollten schrittweise zu Marktanteilsgewinnen führen und deutlich höhere Bruttomargen ermöglichen.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 20,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,00 EUR +1,62% (15.08.2017, 16:53)