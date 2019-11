Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 04.11.2019 41,00 Buy Loop Capital Cody Acree 04.11.2019 30,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 31.10.2019 52,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 31.10.2019 40,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 30.10.2019 25,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 30.10.2019 8,00 Sell Citigroup Christopher Danely 30.10.2019 37,00 Buy Instinet David Wong 28.10.2019 32,00 Equal-weight Morgan Stanley Joseph Moore 22.10.2019

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.11.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 52,00 oder 8,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 29.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht.Die Erwartungen an das dritte Quartal waren hoch - doch AMD hat abgeliefert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 30.10.2019. Der Chip-Hersteller überzeuge die Anleger mit einem Wachstum von 36% im Kernsegment und einer Verbesserung der Margen. Ein starkes Quartal für AMD, das den Abstand auf Intel weiter schmälere. Insgesamt habe der Umsatz von AMD in Q3 um 9% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,80 Mrd. Dollar zugelegt. Der Chip-Konzern erfülle damit die Erwartungen der Analysten.Trotz eines starken Quartals blicke die Geschäftsführung verhalten in die Zukunft. Der Umsatz solle in Q4 bei rund 2,1 Mrd. liegen und damit die Erwartungen der Analysten von 2,15 Mrd. treffen. Insbesondere im attraktiven Servergeschäft wolle die Geschäftsführung laut CEO Lisa Su nicht zu hohe Erwartungen schüren. Ein starkes Quartal ohne Überraschungen - Die hohen Erwartungen seien erfüllt worden und die Prognose fürs vierte Quartal zeige, dass AMD weiterhin seinem Wachstumskurs folge, so Benedikt Kaufmann.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, in einer Analyse vom 31.10.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet und das Kursziel von 42,00 auf 52,00 USD erhöht. Advanced Micro Devices Inc. habe einen sauberen Quartalsbericht abgeliefert. Am Markt herrsche aber angesichts des Momentums bei den 7nm-basierten Produkten eher die Wahrnehmung, dass der Quartalsbericht die Erwartungen verfehlt habe. Mosesmann spreche davon, dass die Grundlage für eine Fortsetzung des Momentums in 2020 absolut gegeben seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: