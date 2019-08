Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37,00 Buy Instinet David Wong 23.08.2019 32,00 Hold Loop Capital Cody Acree 13.08.2019 36,00 Neutral Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 12.08.2019 42,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 12.08.2019 44,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 12.08.2019 40,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 08.08.2019 33,00 Hold Craig-Hallum Capital Christian Schwab 01.08.2019 - Hold Benchmark Company Ruben Roy 01.08.2019 8,00 Sell Citigroup Christopher Danely 31.07.2019 33,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 31.07.2019 29,00 Hold Deutsche Bank - 30.07.2019

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.08.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,00 oder 8,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 30.07.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht.Die Zahlen von Advanced Micro Devices zum zweiten Quartal fielen im Rahmen der Erwartungen aus, so Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" am 31.07.2019. Der Gewinn habe 8 Cent je Aktie betragen. Der Umsatz habe bei 1,53 Mrd. USD und somit 10 Mio. USD über den Erwartungen gelegen. 10 Mio. USD seien natürlich viel Geld, aber auf die Börse umgelegt nicht die Rede wert, so der Aktienprofi. Insgesamt sei es nicht das, was sich die Anleger erhofft hätten. Der Ausblick habe auch keinen allzu starken Eindruck hinterlassen. Es reichte nicht aus, um nach dem kräftigen Anstieg der Advanced Micro Devices-Aktie die Gewinne noch auszubauen, sondern es ging nach unten, so Weiss.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von RBC Capital Markets, Mitch Steves, in einer Aktienanalyse vom 12.08.2019 das "outperform"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde von 43,00 auf 44,00 USD erhöht. Er spreche von einem zunehmenden Vertrauen in höhere Margen und das Umsatzwachstum von Advanced Micro Devices Inc. Die jüngsten Ankündigungen im Zusammenhang mit Cray würden vom Markt seiner Meinung nach noch nicht ausreichend gewürdigt.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 8,00 USD. Christopher Danely, Aktienanalyst der Citigroup, hat in einer Analyse vom 31.07.2019 den Titel unverändert mit "sell" bewertet. Das Kursziel wurde von 7,00 auf 8,00 USD angehoben. Advanced Micro Devices habe mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Gewinn die Konsensprognose verfehlt und die Planungen für das Gesamtjahr aufgrund von Schwächen im Semi custom-Segment nach unten revidiert, so der Analyst. Marktanteilsgewinne würden sich nicht notwendigerweise in Gewinnwachstum niederschlagen. Danley bemängele die geringe Profitabilität sowie die hohe Bewertung der AMD-Aktie.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: