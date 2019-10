Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37,00 Buy Instinet David Wong 01.10.2019 36,00 Neutral Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 23.09.2019 34,00 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 19.09.2019 32,00 Hold Loop Capital Cody Acree 13.08.2019 42,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 12.08.2019 44,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 12.08.2019

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,005 EUR +0,41% (17.10.2019, 16:57)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,95 EUR -0,57% (17.10.2019, 16:42)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

31,14 USD +1,07% (17.10.2019, 16:43)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.10.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,00 oder 32,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 18.10.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlichen.Der Chart der AMD-Aktie sieht sehr ansprechend aus, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 15.10.2019. Das Papier des US-Mikroprozessorenherstellers sei aus einer Dreieck-Formation nach oben ausgebrochen und habe ein schönes Kaufsignal generiert. Auch fundamental sehe es bei AMD gut aus. Der US-Titel sei aber nicht mehr günstig bewertet. Söllner rate zum Kauf der AMD-Aktie. Anleger sollten aber einen Stoppkurs knapp unter der bei ca. 27 USD verlaufenden 200-Tage-Linie platzieren.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Loop Capital und liegt bei 32,00 USD. Cody Acree, Aktienanalyst von Loop Capital, hat in einer Analyse vom 13.08.2019 den Titel mit dem Votum "hold" bewertet. Advanced Micro Devices Inc. habe seit 2016 eine signifikante Transformation hinter sich. Mittlerweile sei das Wachstum und die operative Profitabilität attraktiv. Eine Reihe neuer Produkte komme nun auf den Markt. Erste Prüfberichte würden im Vergleich zu Intel und NVIDIA auf eine eindrucksvolle Performance hindeuten. Der Analyst halte AMD für gut aufgestellt, um substanzielle Marktanteile zu gewinnen. Die Bewertung sei aber nicht mehr günstig. Acree halte das aktuelle Kursniveau für angemessen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: