Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 120,00 Market-perform Northland Capital Markets Gus Richard 01.11.2021 140,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 27.10.2021 150,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 27.10.2021 145,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 27.10.2021 145,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 27.10.2021 145,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 27.10.2021 113,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 27.10.2021 120,00 Market perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 27.10.2021 135,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 27.10.2021 115,00 Neutral UBS Timothy Arcuri 27.10.2021 125,00 Neutral Citigroup Christopher Danely 27.10.2021 128,00 Hold Truist William Stein 27.10.2021 140,00 Outperform Raymond James Chris Caso 27.10.2021

Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

118,38 EUR +0,54% (08.10.2021, 08:10)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

118,18 EUR +0,24% (05.11.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

136,34 USD -0,84% (05.11.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.11.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 113,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 26.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Oktober zu entnehmen ist, navigiere der Chipkonzern mit kräftigen Zuwächsen durch die globalen Halbleiter-Engpässe. Im vergangenen Quartal habe der kleinere Intel-Konkurrent den Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (3,7 Mrd. Euro) gesteigert. Beim Gewinn habe es sogar einen Sprung von 390 auf 923 Millionen Dollar gegeben. Für das gesamte Jahr rechne AMD nun mit einem Umsatzplus von 65 Prozent. Im Januar habe die Firma nur ein Wachstum um 37 Prozent in Aussicht gestellt.Für AMD sei es im dritten Quartal unter anderem gut im Geschäft mit Chips für Spielekonsolen gelaufen. Der Umsatz in dem Bereich sei um rund 69 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar gestiegen. Die Sparte habe einen operativen Gewinn von 542 Millionen Dollar abgeworfen - nach 141 Millionen ein Jahr zuvor. Das Geschäft von AMD mit Prozessoren sowie Grafikchips für Computer und Server in Rechenzentren sei um rund 44 Prozent auf etwa 2,4 Milliarden Dollar gewachsen. Es habe ein operatives Ergebnis von 513 Millionen Dollar eingebracht, das sei gut ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Craig-Hallum Capital, Christian Schwab, in einer Analyse vom 27.10.2021 den Titel mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 120,00 auf 150,00 USD erhöht. Der Analyst habe nach "einem weiteren beeindruckenden Quartal" das Kursziel angehoben und die Erwartungen erhöht. Er stelle fest, dass AMD im gesamten Geschäft weiterhin Stärke sehe und besser als erwartete Ergebnisse und Prognosen melde.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Ross Seymore hat den Titel in einer Analyse vom 27.10.2021 weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 90,00 auf 113,00 USD verbessert. AMD habe ein weiteres solides Quartalsergebnis geliefert, mit einem besser als erwarteten Wachstum bei Rechenzentren und Semi-Custom, das etwas schwächer als erwartete PC-CPUs mehr als ausgleiche.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: