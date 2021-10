Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 130,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 25.10.2021 127,00 Conviction List Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 14.10.2021 120,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 23.09.2021 110,00 Market perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 09.08.2021 120,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 29.07.2021

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

104,24 EUR +1,28% (25.10.2021, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

103,78 EUR +1,33% (25.10.2021, 16:55)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

120,37 USD +0,46% (25.10.2021, 16:59)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.10.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 130,00 oder 110,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 26.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Susquehanna Financial, Christopher Rolland, in einer Analyse vom 25.10.2021 den Titel mit dem Votum "positive" bewertet. Das Kursziel laute 130,00 USD. Rolland habe gesagt, er erwarte von AMD "ein weiteres solides Quartal" und prognostiziere, dass es "wieder" den Konsens sowohl bei den Ergebnissen für das dritte Quartal als auch bei den Prognosen für das vierte Quartal erreichen oder übertreffen werde. Er erwarte jedoch nicht, dass das Management seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr anhebe, wie dies in zahlreichen Aktualisierungen im letzten Jahr getan worden sei.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von BMO Capital Markets. Analyst Ambrish Srivastava hat den Titel in einer Analyse vom 09.08.2021 von "underperform" auf "market-perform" heraufgestuft. Das Kursziel wurde von 80,00 auf 110,00 USD erhöht. Er habe es "Zeit zu erkennen, wenn wir falsch liegen" genannt. Angesichts der anhaltenden Ausführung des Unternehmens und der Ausweitung der Schätzungen sehe die Aktie relativ angemessen bewertet aus als zu Beginn des Jahres. Srivastava sei auch der Ansicht, dass die Schätzungen im Laufe des Jahres weiterhin nach oben tendieren würden, da AMD damit beginne, seine Designs voranzutreiben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: