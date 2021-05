Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 116,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 28.04.2021 107,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 28.04.2021 110,00 Outperform Raymond James Chris Caso 28.04.2021 125,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 28.04.2021 - Hold Summit Insights Kinngai Chan 28.04.2021

64,53 EUR -0,89% (04.05.2021, 17:41)



64,56 EUR -1,50% (04.05.2021, 17:22)



77,52 USD -1,31% (04.05.2021, 17:27)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2021/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 125,00 oder 107,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 27.04.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. April zu entnehmen ist, verbuche der Chipkonzern dank neuer Prozessoren für PCs und Rechenzentren enormes Wachstum. Der Umsatz des Intel-Konkurrenten sei im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 93 Prozent auf 3,44 Mrd. USD (2,85 Mrd. Euro) gestiegen. Der Gewinn sei von 162 auf 555 Mio. USD geklettert. Besonders stark seien die Zuwächse in der Sparte mit Chips für Rechenzentren gewesen. Hier sei der Umsatz von 348 Mio. USD vor einem Jahr auf 1,34 Mrd. USD hoch geschossen. Statt eines operativen Verlusts von 26 Mio. USD habe der Bereich schwarze Zahlen eingebracht: Diesmal habe ein Plus von 277 Mio. USD zu Buche gestanden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Susquehanna Financial, Christopher Rolland, in einer Analyse vom 28.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "positive" bewertet. Das Kursziel wurde von 115,00 auf 125,00 USD erhöht. Der Analyst habe festgestellt, dass das "Blowout"-Quartal besser als erwartet gewesen sei und von einem breiten Wachstum in fast allen Produktlinien getrieben worden sei.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Mizuho Securities USA und liegt bei 107,00 USD. Analyst Vijay Rakesh hat den Titel in einer Analyse vom 28.04.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 105,00 auf 107,00 USD angehoben. Die Ergebnisse des Unternehmens seien "strong" gewesen, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: