Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Buy Jefferies Mark Lipacis 04.08.2020 85,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 29.07.2020 84,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 29.07.2020 77,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 29.07.2020 70,00 Market-perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 29.07.2020 9,00 Sell Citigroup Christopher Danely 29.07.2020 66,00 Hold Craig-Hallum Capital Christian Schwab 29.07.2020 75,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 29.07.2020 85,00 Outperform Wedbusch Securities Matt Bryson 29.07.2020 75,00 Neutral Credit Suisse John Pitzer 29.07.2020 72,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 29.07.2020 110,00 Outperform Exane BNP Paribas Jerome Ramel 29.07.2020 62,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 29.07.2020 80,00 Outperform Northland Capital Market Gus Richard 29.07.2020

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

70,27 EUR +0,17% (11.08.2020, 08:08)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,06 EUR -5,01% (10.08.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

82,24 USD -3,08% (11.08.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.08.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 9,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 28.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Juli zu entnehmen ist, sei AMD auf Aufholjagd. Im vergangenen Quartal habe AMD den Umsatz im Jahresvergleich um 26% auf 1,93 Mrd. Dollar (rund 1,65 Mrd. Euro) gesteigert. Der Gewinn sei von 35 auf 157 Mio. Dollar hoch gesprungen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, Jerome Ramel, in einer Analyse vom 29.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel laute 110,00 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 9,00 USD. Analyst Christopher Danely hat in einer Analyse vom 29.07.2020 den Titel weiterhin mit dem Votum "sell" bewertet. Das Kursziel wurde von 8,00 auf 9,00 USD angehoben. Der Analyst sehe immer noch eine "hohe" Bewertung und einen Abwärtstrend bei den Schätzungen, da er einen Preiskampf und eine Verlangsamung erwarte. Die Aussichten von AMD für PC und Rechenzentren in der zweiten Jahreshälfte 2020 seien zu optimistisch, so Danely.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: