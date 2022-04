NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (28.04.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe: Verkäufer machen Druck - ChartanalyseMit Argusaugen und wahrscheinlich auch einer gehörigen Portion Angst werden Anleger momentan das Kursgeschehen in der Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Verantwortlich dafür sei das erst gestern erreichte neue Tief, mit dem sich der Kurs immer weiter von der Unterstützungszone bei ca. 421 bis 408 USD entferne, nachdem es oberhalb dessen lange Zeit einen Bodenbildungsversuch gegeben habe. Dieser scheine nun mehr und mehr zum Scheitern verurteilt zu sein, womit sich der schon seit November laufende Abwärtstrend fortzusetzen drohe.Nachdem sich die Bullen in den vergangenen Wochen oberhalb von ca. 420 USD vergeblich um einen Boden bemüht hätten, könnten die Verkäufer wieder Druck machen. Abgaben auf 386 bis 382 USD wären kurzfristig möglich. Mittelfristig könnten die Kurse sogar noch deutlich tiefer in Richtung 350 oder gar 325 USD fallen. Wie immer gelte auch für Adobe, dass es eine Alternative gebe. Im Rahmen dieser komme es doch zur Bodenbildung und schnellen Kursen oberhalb von 421 USD. Gelinge der bullische Turnaround, wären später Gewinne in Richtung 481 USD möglich. Werde der dortige Widerstand geknackt, könnte es in Richtung 536 USD gehen. (Analyse vom 28.04.2022)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:386,95 EUR +2,69% (28.04.2022, 08:40)