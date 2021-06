NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

548,46 USD -1,52% (15.06.2021)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) charttechnisch unter die Lupe.Momentumstrategien würden zu den absoluten Steckenpferden der Analysten zählen.Viele der Faktoren, die sie besonders zu schätzen wissen würden, würden sich derzeit exemplarisch am Chartverlauf der Adobe-Aktie verdeutlichen lassen. So würden sie gerne eine hohe Relative Stärke nach Levy mit dem Ausbruch aus einem charttechnischen Konsolidierungsmuster kombinieren. Im konkreten Fall des Technologietitels lägen mit einer Flagge sowie der "bullishen" Auflösung der jüngsten Schiebezone sogar gleich zwei trendbestätigende Chartformationen vor. Mithilfe eines weiteren Momentumansatzes würden die Analysten eine hohe Relative Stärke um Money Management-Aspekte des Kelly-Faktors ergänzen.Auch unter diesem Blickwinkel stehe die Börsenampel aktuell auf "Grün". Im Verlauf des zuletzt genannten Indikators liege sogar eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Der beschriebene Rückenwind werde charttechnisch durch ein neues Rekordhoch (561,36 USD) untermauert. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergebe sich im "uncharted territory" ein Anschlusspotenzial von rund 120 USD, welches zu einem Kursziel im Bereich von gut 655 USD führe. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, das Aprilhoch bei 525 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.06.2021)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:451,95 EUR -0,01% (16.06.2021, 08:24)