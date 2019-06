Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

257,20 EUR +4,00% (19.06.2019, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

289,025 USD +4,42% (19.06.2019, 16:17)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (19.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Bei der Adobe Systems-Aktie sei es wie bei vielen Aktien gewesen: Anfang Mai sei erst einmal die Luft raus gewesen. Die Quartalszahlen hätten aber dem Papier des US-Konzerns am Dienstagabend einen neuen Impuls gegeben. Die Adobe Systems-Aktie habe deutlich zugelegt und fast ein neues Allzeithoch markiert. Eine Überraschung!Die Prognose für das laufende dritte Quartal sei hinter den Schätzungen zurückgeblieben. In Zeiten von Handelsstreit und Konjunktursorgen sei es eher ungewöhnlich, dass schwächer als erwartete Prognosen mit einem Kursanstieg belohnt würden. Doch die langfristige Wachstumsstory bleibe intakt.Das Wachstum im Kerngeschäft mit Kreativ-Software verliere an Dynamik und die wiederkehrenden Umsätze würden sich dieser Zuwachsrate annähern. Adobe habe jedoch bereits das nächste Ass im Ärmel: Die Experience Cloud rund um Marketing und E-Commerce könnte über langfristiges Potenzial verfügen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe Systems-Aktie: