NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

278,02 USD +0,09% (12.09.2019, 22:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.09.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems: Kaufsignal steht noch aus - ChartanalyseDie Adobe Systems-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) gehörte in diesem Jahr lange zu den starken Aktien im NASDAQ 100, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 19. Juli 2019 habe der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 313,11 USD erreicht. Anschließend sei es zu einem schnellen Rücksetzer auf 276,78 USD gekommen. Seit diesem Tief vom 5. August bewege sich Adobe in einem bullischen Keil weiter abwärts. Dabei sei sie am Dienstag auf ein Tief bei 272,34 USD gefallen. Damit habe sie den EMA 200 getestet und sich auch stark dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 bei aktuell ca. 266,75 USD angenähert. Zuletzt habe sich Adobe leicht erholt.Ein neues Kaufsignal zeige sich damit aber noch nicht. Ein solches Signal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch aus dem bullischen Keil dafür wäre heute ein Schlusskurs über 287,23 USD notwendig. Käme es dazu, dann wäre eine Rally in Richtung Allzeithoch bei 313,11 USD möglich. Sollte Adobe aber unter den Aufwärtstrend seit Februar 2016 abfallen, würden Abgaben bis 249,09 oder sogar 207,22 USD drohen. (Analyse vom 13.09.2019)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:253,25 EUR +0,72% (13.09.2019, 08:00)