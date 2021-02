Gelingt es jedoch weiterhin die operativen Margen zu verbessern, ist ein machhaltiger Ausbruch über 500 Dollar nur eine Frage der Zeit, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.02.2021)



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe sei Marktführer - habe aber gleichzeitig einen attraktiven Wachstumsmarkt ins Visier genommen. Für den "Aktionär" liefere dies einen entscheidenden Grund, weshalb die Qualitätsaktie bald aus ihrer Seitwärtsrange ausbrechen dürfte.Die führende Creative Cloud von Adobe sichere wie ein Burggraben die Marktführerschaft. Die Schatzkiste für Digitalschaffende erlöse rund 60 Prozent der Gesamtumsätze und biete aufgrund ihres holistischen Ansatzes sowie des Abomodells eine gewisse Preismacht. Zwar gebe es Konkurrenz - doch keiner könne eine komplette Software-Suite wie die Creative Cloud anbieten.Wenn sich ein Unternehmen einmal für das Rundum-Sorglos-Paket der Adobe-Cloud bestehend aus Programmen wie Photoshop, Illustrator, InDesign oder Premiere Pro entschieden habe, bleibe es dabei. Das zeige besonders eine Kennzahl: Seien es 2015 noch 61 Prozent der 100 wichtigsten Adobe-Kunden gewesen, die drei oder mehr Produkte genutzt hätten, seien es 2020 schon 93 Prozent gewesen.Diese Kundenbindung sei es, die Adobe einfacher in neue Bereiche wie die Experience Cloud vordringen lassen würden. Das Angebot rund um Marketing und Analysen sei dabei durchaus vielversprechend, denn Adobe wage sich hier auf einen Markt vor, der 2023 laut Unternehmensschätzungen rund 85 Milliarden Dollar umfassen dürfte.Mit Übernahmen wie dem Zukauf von Workfront für 1,5 Milliarden Dollar im November werde zudem zusätzlich aufs Gaspedal gedrückt. Die Übernahme des Aufgaben- und Projektmanagement-Tools schließe die Lücke zwischen der Creative Cloud und der Experience Cloud, womit man in der Lage sei, künftig die beiden Produkte noch besser zu verknüpfen. Workfront sei damit nicht nur gleichbedeutend mit anorganischem Wachstum, sondern auch eine zusätzliche Stärkung der Kundenbindung.Der Vorstoß in neue Cloud-Angebote werde behutsam vorangetrieben - ohne den Gewinnmargen stark zuzusetzen oder die Verschuldung auf ein exzessives Maß zu treiben. "Der Aktionär" gehe sogar von langfristig steigenden operativen Margen aus, sobald die Experience Cloud einen fortgeschrittenen Entwicklungsstand erreiche und Adobe in die Lage versetze, an der Preisschraube zu drehen. Gleichzeitig bleibe der Wachstumskurs intakt: Das Management traue sich 2021 um 18 Prozent auf 15,15 Milliarden Dollar steigende Umsätze zu.Adobe sei eine Qualitätsaktie, die ohne weiteres mit Tech-Giganten wie Microsoft oder Apple mithalten könne. Momentan bremse die hohe Bewertung das Kurspotenzial jedoch etwas aus und lasse die Aktie im Seitwärtstrend zwischen 450 und 500 Dollar verharren.