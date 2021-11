NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (22.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Adobe-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie zähle zu den absoluten Dauerbrennern an dieser Stelle. Aktuell entstehe bei dem Technologietitel das x-te prozyklische Einstiegssignal. Doch der Reihe nach: Der "dip" von Anfang Oktober habe unter dem Strich einen Pullback an die Haltezone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 573,34 USD) und den Ausbruchsmarken vom Frühsommer bei rund 540 USD gebracht. Der seinerzeit ausgeprägte "morning star" habe ein erstes Indiz dafür geliefert, dass das Papier zurück in der Erfolgsspur sei. Jetzt könnte mit einem Spurt über die bisherigen Hochstände bei 673,88/677,76 USD ein weiteres folgen. Gelinge ein nachhaltiger Befreiungsschlag, wäre die Schiebezone seit Ende Juni nach oben aufgelöst. Ein solcher Vorstoß in "uncharted territory" würde nochmals ein Anschlusspotenzial bis knapp 800 USD eröffnen.Die Adobe-Aktie sei derzeit aber noch aus einem anderen Blickwinkel heraus interessant: Einer der Lieblingsfilter der Analysten kombiniere die Relative Stärke nach Levy mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Beide Indikatoren würden derzeit "grünes Licht" signalisieren und somit auf einen charttechnischen Ausbruch hoffen lassen. Im Ausbruchsfall bietet sich das bisherige Novembertief bei 642 USD als enge Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:614,00 EUR +0,67% (22.11.2021, 09:12)