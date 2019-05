XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop unter www.adlermode.com.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. (13.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen.Auf dem gut besuchten Capital Markets Day, der in der vergangenen Woche am Firmensitz in Haibach bei Aschaffenburg stattgefunden habe, seien die Präsentationsschwerpunkte auf die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens gelegt worden. Dabei seien insbesondere Änderungen in der Standort-, Produkt-, Marketing-, Technologie- und Kommunikationsstrategie präsentiert worden. Die vom Vorstand und leitenden Angestellten dargestellte Ausrichtung sei aus Sicht des Analysten schlüssig und belege, wie sich Adler Modemärkte im Wettbewerb mit klaren Alleinstellungsmerkmalen wie der Ausrichtung auf die Altersgruppe der Über-55-Jährigen oder der Nutzung der Adler-Kundenkarte positioniert und durch signifikante Kostensenkungsmaßnahmen sowie die Schließung defizitärer Modemärkte die Grundlagen dafür geschaffen habe, um in den kommenden Jahren trotz anhaltender hoher Wettbewerbsintensität die Ertragslage deutlich zu verbessern.Der durch die Einführung von IFRS 16 ausgelöste Anstieg des Enterprise Value werde durch eine höhere Finanzverschuldung (inklusive kurz- und langfristiger Leasingverpflichtungen) egalisiert, so dass sich aus dem dreistufigen DCF-Entity-Modell des Analysten ein nahezu unveränderter Wert des Eigenkapitals von EUR 8,60 je Aktie errechne.Angesichts eines von ihm auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 165,4% bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: