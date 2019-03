XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,40 EUR 0,00% (15.03.2019, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,45 EUR +1,17% (15.03.2019, 10:18)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop unter www.adlermode.com.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. (15.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen.Obwohl die vorläufigen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 nach einer Vorabmeldung bereits bekannt gewesen seien, habe die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und der anschließende Conference Call für Analysten nochmals tiefergehende Einblicke für die Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung gebracht. Quantifiziert worden seien nicht nur im Detail die Auswirkungen der IFRS 16-Umstellung, die bei Adler Modemärkte aufgrund der hohen Bedeutung des operativen Leasing signifikant seien, sondern auch die mittelfristig erwarteten Ergebnisbeiträge des erweiterten Effizienzsteigerungsprogramms, insbesondere aus der bereits in diesem Jahr eingeleiteten Filialbereinigung.Wie gewohnt sei auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht worden, die trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds von Umsätzen von knapp unter EUR 500 Mio. (Vorjahr: EUR 507,1 Mio.) und einer weiteren Verbesserung des operativen EBITDA ohne Einbeziehung von Einmaleffekten in einer Bandbreite zwischen EUR 27 und 30 Mio. (vor IFRS 16-Umstellung, Vorjahr EUR 26,2 Mio.) ausgehe.Obwohl das Unternehmen seine Versprechungen erfüllt habe und auch der Jahresauftakt Angabe gemäß deutlich über den Vorjahreswerten gelegen habe, werde die Aktie weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zu dem inneren Wert des Analysten gehandelt. Hasler bekräftigt sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten abgeleitetes Kursziel von EUR 8,60 je Aktie, was gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 3,40 einem Kurssteigerungspotenzial von 152,9% entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: