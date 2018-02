XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,82 EUR +1,04% (28.02.2018, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,82 EUR +1,39% (28.02.2018, 11:00)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von rund EUR 31 (bereinigt: rund 25) Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner fast 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (28.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Heute früh habe Adler Modemärkte die Eckpunkte der neuen "Strategie ADLER 2020" bekannt gegeben Demnach sei vorgesehen, dass die Profitabilitätssteigerung weiterhin den klaren Vorzug vor Umsatzwachstum habe; sich Adler Modemärkte wieder stärker auf die Kernzielgruppe der Über-55-Jährigen (Best-Ager) ausrichte und Verjüngungsversuche beende; sich Adler Modemärkte gezielt auf die Bestandskunden fokussiere, weswegen TV-Werbung verringert und der Werbe-Fokus auf die Adler-Kundenkarte sowie auf Online-Marktplätze gerichtet werde; der Anteil der mit Eigenmarken erzielten Umsätze von 75% auf 85% (2020e) ausgebaut werden solle; das eigene Sortiment durch Kooperationen mit Anbietern von zielgruppenrelevanten nicht-textilen Produkten und Dienstleistungen erweitert werden solle sowie der Online-Shop zur Neukundengewinnung über das "Click&Collect-Angebot" für zusätzliche Frequenz in den Märkten sorgen solle.Die neue Unternehmensstrategie würden die Analysten als Strategie der Rückbesinnung und Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmens ansehen. Auch eine Mittelfrist-Guidance sei erstmals bekannt gegeben worden, die eine deutliche Verbesserung der Ertragslage vorsehe und damit in Einklang mit ihren Prognosen stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: