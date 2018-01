Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com.



(26.01.2018/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) unter die Lupe.Adler Modemärkte sei eine Sonderstory, die 2018 das Zeug zu einem echten Kassenschlager habe. Mit der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 wolle der Vorstand im März seine mittelfristige Strategie präsentieren. Halte der operative Trend an, könnte der Buchwert der Adler Modemärkte-Aktie im kommenden Jahr in Richtung 6 Euro steigen und der Gewinn je Aktie auf 0,40 Euro (Vorjahr: 0,35 Euro) klettern. Mit einem 2018er-KBV von 1,1 und einem KGV von 16 sei das Papier des deutschen Textileinzelhändlers günstig bewertet. Abgerundet werde das Bild durch die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung und eine interessante Aktionärsstruktur.Das Handelsvolumen in der Adler Modemärkte-Aktie habe zuletzt deutlich zugenommen und auch der Aktienkurs sei leicht angestiegen. Sollten die Pläne des Vorstands bei den Anlegern gut ankommen, dürfte das erst der Anfang einer neuen Aufwärtsbewegung gewesen sein. Investoren mit Weitblick sollten daher schon jetzt einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie:XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:6,54EUR +3,15% (26.01.2018, 17:36)