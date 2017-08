Aus diesem Grund bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, trotz des nach Fortschreibung des DCF-Modells und Implementierung der Sondererträge höheren Kursziels von 5,50 Euro nach zuvor 5,00 Euro seine Halten-Empfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie.



Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,822 EUR +0,55% (03.08.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,751 EUR +1,41% (03.08.2017, 16:13)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. ADLER beschäftigte rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com (03.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, erhöht in seiner aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Adler Modemärkte-Aktie (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) von 5,00 Euro auf 5,50 Euro.Adler Modemärkte habe heute Zahlen für das 2. Quartal 2017 veröffentlicht, die operativ leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Gesamtjahresziele für Umsatz und das bereinigte EBITDA bestätigt.Der Umsatz sei im 2. Quartal um 4,2% auf 145,3 Mio. Euro gesunken. Auf vergleichbarer Fläche habe der Rückgang bei rund 6% gelegen und sei damit etwas höher ausgefallen als im deutschen Textileinzelhandel (TW: -5%). Damit habe sich wie erwartet die positive Entwicklung aus dem 1. Quartal relativiert, da das 2. Quartal 2017 drei Arbeitstage weniger aufgewiesen habe (Ostern habe 2016 im 1. Quartal gelegen, der 1. Mai sei auf einen Sonntag gefallen).Trotz des geringeren Erlösniveaus sei das EBITDA signifikant um mehr als 30% auf 22,7 Mio. Euro gestiegen. Bereinigt um den positiven Sondereffekt aus den Ende April bekannt gegebenen Immobilienverkäufen (+7,5 Mio. Euro) und die höheren Kosten aus der laufenden Restrukturierung (1,4 Mio. Euro) habe sich das EBITDA hingegen um ca. 3,5% auf 16,6 Mio. Euro reduziert. Der unterproportionale Ergebnisrückgang sei dabei auf Adlers Restrukturierungserfolge zurückzuführen.Für 2017 habe Adler seine operativen Ziele eines leichten Umsatzrückgangs sowie eines EBITDA in der Bandbreite von 27 bis 30 Mio. Euro bestätigt. Aufgrund der Effekte aus den Immobilienverkäufen, die sich auch im 2. Halbjahr noch positiv auswirken sollten, werde das berichtete EBITDA jedoch deutlich über der angegebenen Spanne liegen.Die Aktienanalysten der Montega AG haben ihre Modellannahmen überarbeitet und den Einmalertrag der Immobilienverkäufe sowie die leicht bessere operative Performance des 2. Quartals in ihr Modell implementiert. Für 2018 und 2019 seien die Analysten hingegen aufgrund der anhaltend schwierigen Marktsituation etwas vorsichtiger geworden.Adlers Restrukturierungsmaßnahmen würden erste Erfolge zeigen, die angespannte Situation im stationären Einzelhandel wirke dem jedoch unverändert entgegen. Insgesamt würden die Analysten für das 2. Halbjahr einen uneinheitlichen Newsflow erwarten (positiv: Operative Profitabilitätssteigerung, Effekte aus Immobilienverkauf; negativ: Schwieriges Branchenumfeld).