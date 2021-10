Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Probleme der hochverschuldeten Adler Group würden nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg nun auch auf die Anleihen anderer Immobilienunternehmen übergreifen. Investoren treibe die Sorge um, dass die Bewertungen der gesamten Branche in Frage gestellt werden könnten.Besonders bemerkenswert sei der Absturz der langlaufenden Bonds von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J), dem größten deutschen Wohnkonzern, schreibe "Bloomberg". Diese würden über hohe Bonität und haben normalerweise stabile Preise verfügen - doch diese Woche seien sie laut "Bloomberg"-Daten erstmals unter 90 Cent gefallen.Vonovia sei letzte Woche Adlers größtem Aktionär Aggregate Holdings mit einem Darlehen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zu Hilfe geeilt und habe eine Call-Option auf die Hälfte des Aggregate-Anteils an der umkämpften Adler."Bei den langlaufenden Bonds von Vonovia gab es diese Woche ein Blutbad. Niemand will was mit deutschen Immobilien zu tun haben, die Zweifel an der Branche sind real", sage Benoit Soler, Senior Portfolio Manager bei Keren Finance in Paris, gegenüber "Bloomberg". "Man könnte sich auch fragen, warum einige Mitbewerber so schnell mit Geboten für Adlers Assets sind, anstatt auf einen Notverkauf zu warten? Weil sie so ihre eigenen Bewertungen absichern."Es bleibe spannend, wie sich Adler aus der misslichen Lage befreien wolle. Auf jeden Fall sei das Vertrauen in Adler schwer erschüttert. Zudem dürfte die gesamte Branche kritisch beäugt werden. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Aktien der großen Wohnungskonzerne in den nächsten Wochen unterdurchschnittlich zum Markt entwickeln, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link