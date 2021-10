Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (12.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Dienstagmorgen berichte, habe Cevdet Caner, Großaktionär der Adler Group, am Montag nach Angaben der Berliner Anwaltskanzlei Irle Moser bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige und Strafantrag gegen Fraser Perring und anderem an Bericht Beteiligte gestellt. Adler selbst wolle durch Immobilienverkäufe den Weg aus der Krise suchen.Caner stehe ebenfalls im Fokus des jüngsten Berichts des Leerverkäufers Fraser Perring und dessen Unternehmen Viceroy Research. Wie es weiter heiße, "liege der Strafanzeige der begründete Verdacht zu Grunde, dass Fraser Perring und weitere Mitwirkende sich durch die Veröffentlichung ihres Berichts strafbar gemacht und hier insbesondere den Straftatbestand der Marktmanipulation gemäß §119 WPHG verwirklicht haben." Der zentrale Vorwurf laute: "Veröffentlichung eines nachweislich falschen Berichts mit dem Ziel, den Aktienkurs der Adler Group SA widerrechtlich und zum eigenen Vorteil des Fraser Perring und etwaiger Mittäter zu beeinflussen".Laut "Bloomberg" befinde sich auch eine zivilrechtliche Inanspruchnahme von Perring und Viceroy Research in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA sich in Vorbereitung. Viceroy sei für eine umgehende Stellungnahme außerhalb der gängigen Bürozeiten nicht zu erreichen gewesen, so die Nachrichtenagentur.Adlers Immobilienbestand sei sicherlich mehr wert, als der aktuelle Aktienkurs ausdrücke. Wie hoch er aber tatsächlich sei, könne man zurzeit nur vermuten. Vonovia wäre offensichtlich bereit, 14 Euro je Aktie zu bezahlen. Bis sich die Wogen geglättet und Vonovia zu einem Einstieg entschieden hat, wird die Aktie sehr volatil gehandelt werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: