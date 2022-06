Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

5,18 EUR (09.06.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

5,14 EUR -4,01% (09.06.2022, 17:35)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (10.06.2022/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Adler Group S.A.:Die Shortseller des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty haben den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) angetreten.Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, haben am 08.06.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,74% auf 0,57% der Aktien der Adler Group S.A. zurückgefahren.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Adler Group S.A.:1,70% Gladstone Capital Management LLP (03.05.2022)1,15% Fosse Capital Partners LLP (28.01.2022)0,74% Kairos Investment Management Limited (24.05.2022)0,70% Whitebox Advisors (07.06.2022)0,57% Bronte Capital Management Pty Ltd (08.06.2022)0,50% Qube Research & Technologies Limited (06.06.2022)Börsenplätze Adler Group-Aktie: