Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (30.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Der angeschlagene Immobilienkonzern habe nachbörslich über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichtet. Zwar sei der operative Gewinn zurückgegangen, doch das Unternehmen habe neben Mieterhöhungen die Gesamtjahresprognose bestätigt. Außerdem habe die Adler Group eine deutlich höhere Liquiditätsausstattung gemeldet.Die Bewertung des Portfolios sei auf flächenbereinigter Basis um 8,6% gestiegen. Der Fair Value des Portfolios habe bei 3.060 Euro pro Quadratmeter gelegen und damit sogar 58% höher als noch ein Jahr zuvor, was laut Unternehmen die gestiegene Qualität nach den getätigten Verkäufen widerspiegele.Der EPRA NTA, also der Wert der Steine, habe Ende März bei 35,75 Euro pro Aktie (!) gelegen und damit mehr als 30 Euro über dem aktuellen Kurs. Hier gelte allerdings zu berücksichtigen, dass diese Werte in einem "normalen" Umfeld gelten würden. Bei der Adler Group würden die Anleger befürchten, dass das Unternehmen seine Anleihen nicht bedienen und refinanzieren könne. Deshalb der enorme Abschlag auf den festgestellten Substanzwert.Außerdem untersuche die Finanzaufsicht BaFin die Bücher der Adler Group. Die Behörde habe sich eingeschaltet, nachdem die Immobiliengesellschaft im Oktober erstmals unter Beschuss des Leerverkäufers Fraser Perring geraten sei. Dieser habe schwere Vorwürfe gegen die Adler Group erhoben, darin sei es u.a. um die Bewertung von Immobilienprojekten. Das Unternehmen habe die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Adler Group habe Ende April trotz der Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG Zahlen für 2021 vorgelegt - dabei sei wegen hoher Abschreibungen ein Milliardenverlust angefallen.Der Quartalsbericht der Adler Group dürfte manchen Anleger beruhigen und er zeige auch, dass im Unternehmen hohe Reserven schlummern würden. Dass die Adler Group-Aktie nicht stärker zulege, beweise allerdings auch, dass viel Vertrauen verspielt worden sei und die Unsicherheit nach wie vor sehr groß sei. Die Adler Group-Aktie sei derzeit nur etwas für hartgesottene Zocker, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link