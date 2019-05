Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

56,54 CHF +0,46% (16.05.2019, 14:28)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (16.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Adecco habe im 1Q19 eine solide Entwicklung der Bruttomarge verzeichnet (+100 Bp). Gründe hierfür seien der bessere Preis-Mix (günstige regulatorische Änderungen in Frankreich und bessere Preisgestaltungsinstrumente), die erneut überdurchschnittliche Feststellenvermittlung, M&A, Währungseffekte und andere positive Faktoren. Foeth erwarte, dass die im Vorjahresvergleich positiven Preiseffekte in den nächsten Quartalen allmählich nachlassen würden, da die Vergleichsbasis anspruchsvoller werde. Die positiven M&A-Effekte würden nach dem 2Q voraussichtlich wegfallen, und die Wachstumsraten bei der Feststellenvermittlung dürften sich verlangsamen. Daher gehe der Analyst davon aus, dass die Bruttomargen solide bleiben, aber nicht weiter steigen würden.Die Investitionen in neue Projekte und das angeschlagene Deutschland-Geschäft hätten die Margen im 1Q belastet, die grundlegenden Verbesserungen dank der strategischen Initiativen würden jedoch erste Früchte tragen. Die EBITA-Margen dürften sich im 2H19 gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern, da die strategischen Initiativen Wirkung zeigen würden, mit einem deutlicheren Anstieg sei jedoch erst ab dem GJ20E zu rechnen.Die Prognoseanpassungen des Analysten würden auf mehreren Faktoren basieren. Gesamthaft gesehen, senke der Analyst seine Umsatzprognose um ca. -0,6% (zunehmend anspruchsvolles Umfeld), erhöhe seine geschätzte Bruttomarge, senke sein ber. EBITA für 2019 um -4%, bei gleichzeitiger Anhebung der Werte für 2020/21 um +4% bzw. +3%. Der EPS-Wert des Analysten für 2019 bleibe unverändert, die Werte für 2020/21 würden hingegen um +9% bzw. +7% steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Adecco-Aktie:50,04 EUR +1,65% (16.05.2019, 13:55)