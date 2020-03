Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (19.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Foeth rechne mit einer drastischen temporären Reduzierung von Beschäftigten mit Zeitvertrag im 2Q20: Die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen und der Dauer der Covid-19-Pandemie sei hoch, und das BIP-Szenario des Analysten für das 2Q weise auf einen starken Rückgang (-5%) ggü. dem Vorquartal in ganz Europa hin. Foeth gehe daher von einer deutlichen Reduzierung der Zeitarbeitsvermittlung in diesem Zeitraum aus, was für Adecco Umsatzeinbussen von 20 bis 40% je nach Region im 2Q20 zur Folge haben könnte. Danach rechne er mit einer allmählichen Normalisierung um das 4Q20 und einer Erholung im GJ21E.Vorsicht sei angesagt: Unsere Rückgänge für das 2Q20 beruhen auf der Größenordnung der Rückgänge, die wir während der Finanzkrise erlebten, als das BIP in ähnlichem Umfang schrumpfte, so Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research. Die Annahmen des Analysten könnten sich als zu pessimistisch erweisen, angesichts der großen Unsicherheit sei er jedoch lieber vorsichtig. Adecco sei in stark betroffenen Sektoren wie Tourismus, Reisen und Catering nur begrenzt tätig (<10%), und bis jetzt würden viele Unternehmen versuchen, ihre Produktion am Laufen zu halten. Dennoch sei der Analyst der Meinung, dass ein kurzfristiger Einbruch des Konsums und die Unsicherheit letztlich Auswirkungen haben würden.Der Umfang der Reduzierung der Zeitarbeitsvermittlung lasse sich nur schwer vorhersagen, da man nicht wisse, wie lange die Krise dauern werde. In seinem vorsichtigen Szenario senke der Analyst den Umsatz für das GJ20 um 14%, das bereinigte EBITA um 33%. Dies spiegele den organischen Umsatzrückgang von 13% im GJ20E wider, und Foeth rechne mit einer Erholung des Wachstums von 10% im GJ21E. Er habe die Aktienrisikoprämie um 50 Bp erhöht und das Beta angehoben, um die hohe Unsicherheit zu berücksichtigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie:L&S-Aktienkurs Adecco-Aktie:32,28 EUR +7,60% (19.03.2020, 09:33)