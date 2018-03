Tradegate-Aktienkurs Adecco-Aktie:

60,62 EUR -8,10% (01.03.2018, 10:21)



Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

CHF 70,08 -8,10% (01.03.2018, 10:07)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (01.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Adecco habe einen um Handelstage bereinigten Umsatz in Q4/2017 von +7% gemeldet, der mehr oder weniger den Analysten-Erwartungen entspreche. Der Anstieg sei solidem Wachstum in Frankreich, den Benelux-Ländern, Italien, Spanien und Portugal zu verdanken gewesen. Nordamerika und Großbritannien seien insgesamt unverändert geblieben, und Deutschland sei mit +4% weiter hinter dem Markt zurückgeblieben.Die Bruttomarge von 17,9% sei hinter der Analysten-Erwartung von 18,5% und dem Konsens von 18,4% zurückgeblieben und ggü. dem Vorjahr um 90 BP gesunken. Bei den Zeitarbeitskräften seien die Margen um 70 BP gesunken, aufgrund ungünstiger Feiertage in Deutschland (20 BP) und Abgrenzungsposten (20 BP) sowie dem zugrundeliegenden Mix und Preisdruck (-30 BP). Der Bereich Karrierewechsel habe eine Auswirkung von -20 BP gehabt, Festanstellungen von +20 BP.Das um Einmaleffekte bereinigte EBITA habe 12% unter der Analysten- und 6% unter der Konsensprognose gelegen, vor allem aufgrund der niedrigeren Bruttomarge. Der Analyst habe den positiven Wechselkurseffekt auf die SG&A überschätzt, was die weitere Differenz zu seinen Schätzungen erkläre. Der Reingewinn habe deutlich über den Erwartungen gelegen, dank positiver Steuereffekte aufgrund der Neubewertung latenter Steuern in Frankreich und den USA nach Änderungen der Steuergesetze.Bereinigt um Handelstage habe der organische Umsatzzuwachs 5% betragen, was den Analysten-Erwartungen für die Gruppe entspreche. Der Analyst erwarte keine großen Änderungen bei den Prognosen. Das allgemeine Wirtschaftsumfeld komme Adecco in den meisten Regionen allgemein zugute. Das Unternehmen setze zudem seine "Grow Together"-Strategie fort und investiere in digitale Initiativen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie: