Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (01.04.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Michael Pachter, Analyst beim Investmenthaus Wedbush Securities, seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI).Die Analysten von Wedbush Securities fügen Activision Blizzard Inc. der Liste der besten Investmentideen hinzu. Das Unternehmen sei gut aufgestellt um in 2019 eine signifikante Outperformance zu erzielen und auch in 2020 ein außerordentliches starkes Wachstum vorzulegen.Das EPS in 2019 könnte deutlich über der Planung des Managements liegen. Analyst Michael Pachter hält ein EPS von 3 USD in 2020 für möglich. Der Titel könnte in diesem Fall ein Potenzial von 60 USD haben.In ihrer Activision Blizzard-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Wedbush Securities das Rating "outperform" sowie das Kursziel von 56,00 USD.Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:41,55 EUR +2,90% (01.04.2019, 17:28)