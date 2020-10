ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) charttechnisch unter die Lupe.Die Stabilisierung und den anschließenden Aufwärtstrend der Activision Blizzard-Aktie hätten sie im letzten Jahr mit einer ganzen Reihe von konstruktiven Analysen begleitet. Aktuell befinde sich das Papier erneut in einer gleichermaßen spannenden wie vielversprechenden Ausgangslage. Zunächst einmal sei der grundsätzliche Trend weiterhin aufwärtsgerichtet, was beispielsweise steigende Glättungslinien oder eine Relative Stärke oberhalb des Schwellenwertes von 1 belegen würden. Gleichzeitig habe das Papier seit Anfang August mehrfach einen nachhaltigen Spurt über das alte Allzeithoch von 2018 bei 84,68 USD geprobt. In diesem Dunstkreis bilde der Spielehersteller möglicherweise eine Flaggenkonsolidierung aus. Die Aktie sei derzeit aber auch unter saisonalen Gesichtspunkten attraktiv, denn auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne das Papier von Anfang Oktober bis Anfang November im Durchschnitt um gut 8% zulegen. Werde der beschriebene saisonale Rückenwind für einen nachhaltigen Ausbruch genutzt, dann entstehe nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal, zumal dann auch die Schiebezone der letzten dreieinhalb Jahre nach oben aufgelöst wäre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:70,55 EUR +0,27% (02.10.2020, 11:24)NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:82,68 USD +2,14% (02.10.2020, 22:00)