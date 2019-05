Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

39,50 EUR +4,03% (28.05.2019, 15:25)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

44,73 USD +5,77% (28.05.2019, 15:25, vorbörslich)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (28.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Analyst Michael Ng von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Michael Ng von Goldman Sachs die Aktien des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) nunmehr klar zum Kauf.Die Veröffentlichung von neuen Inhalten zur Verbesserung des Engagements bei Schlüsseltiteln, die bevorstehende Markteinführung von Diablo Immortal und Call of Duty Mobile, das Potenzial für neue Inhalte aus verschiedenen noch nicht ausreichend monetarisierten Blizzard-Geschäften in 2020 würden auf der Gewinnebene einen Wendepunkt erkennen lassen, so die Analysten von Goldman Sachs.Seit Anfang Mai habe der Aktienkurs bereits 13% an Wert verloren. Damit bietet das aktuelle Kursniveau nach Ansicht von Analyst Michael Ng eine attraktive Einstiegschance.In ihrer Activision Blizzard-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "Neutral" auf "Conviction Buy" hoch und setzen das Kursziel von 50,00 auf 54,00 USD herauf.Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:39,41 EUR +3,67% (28.05.2019, 15:25)