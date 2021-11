Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach einer Kurserholung zum Handelsauftakt gehöre die Aktie von Activision Blizzard schon wieder zu den schlechtesten Werten an der NASDAQ. Das Wall Street Journal habe schwere Geschütze gegen den Vorstand des Videospieleherstellers aufgefahren und damit für ein Beben gesorgt. Noch zwei Dollar tiefer und die Aktie drohe ins Bodenlose zu stürzen.Der Bericht besage, dass CEO Bobby Kotick seit Jahren über Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens im Unternehmen informiert gewesen sei und dass er der Misshandlung durch mehrere Frauen beschuldigt worden sei. Die Geschichte des Wall Street Journal beschreibe Vergewaltigungsvorwürfe in einem der Activision-Studios.Kotick sei über die Vorfälle in den Jahren 2016 und 2017 sowie über eine außergerichtliche Einigung informiert worden, habe die aber nicht an den Aufsichtsrat gemeldet.Die Zeitung zitiere Interviews, Unternehmens-E-Mails, behördliche Anfragen und andere interne Dokumente, die belegen würden, dass Kotick vom Fehlverhalten der Mitarbeiter in vielen Teilen des Unternehmens gewusst habe. Das Blatt berichte weiter von Fällen, in denen Kotick selbst Misshandlung vorgeworfen werde.Grundsätzlich sollten Anleger die Finger von der Aktie lassen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Neben den Problemen bei seinen Blockbuster-Spielen dürften diese Vorwürfe den Kurs weiter belasten. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link