NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

59,095 USD -0,41% (10.01.2020, 15:54)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (10.01.2020/ac/a/n)



Baltimore (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Drew Crum von Stifel Nicolaus:Drew Crum, Aktienanalyst von Stifel Nicolaus, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI).Der Analyst sage, dass seine positive Haltung in Bezug auf die Aktie weitgehend auf einem "robusten" Spielplan für Blizzard beruhe, den er in diesem Jahr auf den Markt bringe. Dies dürfte in den kommenden Perioden zu einer Verbesserung der Fundamentaldaten führen, teile Crum den Anlegern in einem Research-Bericht mit. Darüber hinaus habe das "Call of Duty"-Franchise mit der besser als erwarteten Leistung von "Modern Warfare" das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen, füge der Analyst hinzu.Drew Crum, Aktienanalyst von Stifel Nicolaus, bestätigt sein "buy"-Rating für die Activision Blizzard-Aktie. Das Kursziel werde von 65 US-Dollar auf 70 US-Dollar angehoben. (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:53,13 EUR -0,54% (10.01.2020, 15:48)